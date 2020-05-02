إسبانيا: ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى ٢٥١٠٠ حالة
مدريد- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٢٥١٠٠ حالة، وذلك عقب تسجيل ٢٧٦ حالة وفاة جديدة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم السبت - إن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى ٢١٦٥٨٢ حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5895
عدد المصابين
-
1460
عدد المتعافين
-
406
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3346297
عدد المصابين
-
1056326
عدد المتعافين
-
238826
عدد الوفيات
إعلان