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إسبانيا: ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى ٢٥١٠٠ حالة

01:31 م السبت 02 مايو 2020
إسبانيا: ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى ٢٥١٠٠ حالة

فيروس كورونا في إسبانيا

مدريد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٢٥١٠٠ حالة، وذلك عقب تسجيل ٢٧٦ حالة وفاة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم السبت - إن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى ٢١٦٥٨٢ حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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