الخارجية الفلسطينية: وفاة أحد أبناء جاليتنا في السعودية إثر إصابته بكورونا

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المواطن الفلسطيني توفيق محمد سالم الشاعر (51 سنة) توفي في المملكة العربية السعودية إثر فيروس كورونا، لترتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم جراء الفيروس إلى 63 حالة.