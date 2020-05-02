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انهيار سد يودى بحياة شخصين ويصيب 56 آخرين في أوزبكستان

11:27 ص السبت 02 مايو 2020
انهيار سد يودى بحياة شخصين ويصيب 56 آخرين في أوزبكستان

ارشيفية

موسكو- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن شخصين على الأقل قتلا، وأصيب 56 آخرون، عندما انهار سد في أوزبكستان.

ونقلت التقارير عن السلطات المحلية قولها إن المياه جرفت الضحيتين 9 أعوام و14 عاما شقيقان، وهما فى طريقهما إلى المتاجر، حيث لاقت طفلة حتفها في الموقع، بينما لفظ شقيقها أنفاسه بعد ذلك في المستشفى.

وغرق العديد من القرى الواقعة عند خزان "ساردوبا" في أقصى شرق البلاد بالمياه، بينما ذكرت السلطات أنه تم نقل 70 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة السبب الحقيقي لانهيار السد أمس الجمعة وتردد أن عاصفة قوية ضربت المنطقة وقت الكارثة.

وبدأ تشغيل خزان "ساردوبا" عام 2017.

انهيار سد أوزبكستان مصرع اشخاص

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