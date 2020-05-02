رئيس الوزراء العراقي المكلف يتعهد بملاحقة عناصر داعش شمالي بغداد

بغداد- (د ب أ ):

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي اليوم السبت بملاحقة عناصر تنظيم داعش الذين استهدفوا قوات الحشد الشعبي جنوبي محافظة صلاح الدين 170كم شمالي بغداد.

وقال الكاظمي ، في بيان صحفي اليوم :" سنلاحق زمر الإرهاب أينما فروا وستكون نهايتهم قريبة على يد أبناء العراق من أبطال قواتنا المسلحة وحشدنا الباسل".

وأضاف أن "العملية التي نفذتها زمر الإرهاب الإجرامية تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي، التي تعرقل تشكيل الحكومة للقيام بواجبها الوطني في حماية أمن المواطنين وملاحقة الإرهاب على امتداد الوطن".

ودعا رئيس الوزراء المكلف إلى "المزيد من المسؤولية في تعاطي القوى السياسية المختلفة مع ملف تشكيل الحكومة بعيداً عن روح الاستئثار والتحاصص ،التي ثبُت أنها لاتؤسس للاستقرار السياسي والأمني الناجز".

وكان مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل 12 عنصرا من الحشد العشائري في هجوم على نقطة لهم جنوبي تكريت،170 كم شمالي بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش هاجموا عند الساعة الواحدة من فجر اليوم مجموعة من الحشد العشائري التابعين لفوج ناحية دجلة جنوبي تكريت واطلقوا نيران اسلحتهم الرشاشة نحو كرفان كانوا يعدون فيه طعام السحور فقتلوهم جميعا وعددهم 12عنصرا ثم أحرقوا الكرفان عليهم".

وأضاف أن" المسلحين فروا بعد تنفيذ العملية إلى جهة مجهولة فيما توجهت قوات من الجيش والشرطة الى محل الحادث وطوقت المنطقة بحثاً عن الفاعلين".

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال الـ24 ساعة الماضية بعد مقتل نقيب في الشرطة الاتحادية بالقرب من قضاء بلد جنوبي تكريت.