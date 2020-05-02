ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في فرنسا إلى 199133 والوفاة 24628

باريس- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 199133 حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، طبقا لما ذكرته بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد حالات الوفاة في فرنسا 24628، بينما عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، 51124. ومر حوالي 14 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في فرنسا.