ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2483 حالة في سلطنة عمان

ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2483 حالة في سلطنة عما

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2483 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إن الاصابات تشمل 22 حالة لعمانيين، و14 حالة لغير عمانيين.

وأشار البيان إلى أن 750 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتا إلى تسجيل 11 حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .