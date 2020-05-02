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العراق: الحشد الشعبي يعلن مقتل وجرح عدد من عناصر داعش

09:04 ص السبت 02 مايو 2020
العراق: الحشد الشعبي يعلن مقتل وجرح عدد من عناصر داعش

قوات الحشد الشعبي

بغداد - (أ ش أ):
أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق أنها تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في هجوم نفذته على عدة مناطق بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال الحشد الشعبي في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت، "إن قواته خاضت مواجهات قوية ضد عصابات داعش في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين"، مبينا أن قوات الحشد قتلت وجرحت عددا من عناصر داعش خلال العملية.

وأشار إلى أن الحصيلة الأولية مقتل ١٠ عناصر من الحشد وجرح آخرين تم اخلاؤهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج.
وأشار إلى مقتل ٩ آخرين وإصابة اثنين في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، فيما قتل عنصر واحد من اللواء "٤١" في منطقة تل الذهب.​

هذا المحتوى من

Asha
قوات الحشد الشعبي تنظيم داعش الإرهاب بغداد

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