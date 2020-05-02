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إصابة ٦٠ شخصا إثر تصدع في سد بأوزباكستان بسبب الأمطار الغزيرة

08:53 ص السبت 02 مايو 2020
إصابة ٦٠ شخصا إثر تصدع في سد بأوزباكستان بسبب الأمطار الغزيرة

تصدع سد

موسكو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الطوارئ في أوزباكستان، اليوم السبت، إصابة نحو ٦٠ شخصا جراء حدوث تصدع في أحد السدود بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

وأفادت وزارة الطوارئ - حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - بأن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث صدع في سد بمنطقة ساردوبا، وخلفت فيضانات غمرت المناطق الزراعية والطرق وأماكن سكنية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إجلاء نحو ٧٠ ألفا من السكان القاطنين بالمنطقة، وتم تسكينهم في أماكن مخصصة للإيواء.

يذكر أنه تم بناء السد في عام ٢٠١٧، ويخزن به ٩٢٢ مليون متر مكعب من المياه.​

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تصدع سد أوزباكستان أمطار غزيرة وزارة الطوارئ

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