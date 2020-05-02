وزيرة فلبينية تؤكد مجددًا الالتزام بخطة التعاون الإقليمي السياحي في إطار آسيان

مانيلا - (د ب أ):

أكدت رومولو بويات وزيرة السياحة الفلبينية مجددًا التزام بلادها بخطة التعاون الإقليمى في مجال السياحة في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) على طريق التعافي من فيروس كورونا.

وقالت بويات- في بيان صحفى نقلته وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت:"إننا نعتمد، أكثر من أي وقت مضى، على وحدة صناعة السياحة لضمان تجاوز هذه الأوقات الصعبة".

وأشارت "بويات"، إلى أن الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، أحدثت تحولا كبيرا فى خريطة صناعة السياحة، وقالت إن عناصر مثل الطعام والثقافة كانت تؤثر فى خيارات السائح قبل الجائحة، أما الآن فإن الأمان سوف يكون الشاغل الأكبر لكل زائرى بلادنا.

وتعهدت بويات بتقديم الدعم النشط لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ورسالتها الخاصة بأنه" بالبقاء فى المنزل اليوم، يمكننا السفر غدا" مشددة على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمان المطبقة حاليا في الفلبين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.