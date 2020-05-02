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منظمة ألمانية تحذر من كارثة إنسانية في أفريقيا بسبب كورونا

08:38 ص السبت 02 مايو 2020
منظمة ألمانية تحذر من كارثة إنسانية في أفريقيا بسبب كورونا

أرشيفية

برلين- (د ب أ):
أعربت منظمة "أونو" الألمانية المعنية بإغاثة اللاجئين، عن مخاوفها من حدوث كارثة إنسانية في العديد من الدول الأفريقية على خلفية جائحة كورونا.

وقال بيتر روينشتروت-باور، المدير التنفيذي للمنظمة الشريكة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت إنه منذ تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد نهاية شباط/فبراير الماضي أصيب آلاف الأفراد بالفيروس في غرب ووسط أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المناطق تعاني من العنف والجوع والجفاف، حيث كان يعتمد حوالي 10 ملايين شخص على المساعدات الدولية قبل تفشي كورونا.

وأضاف روينشتروت-باور: "يتعين على أوروبا أن تصبح فعالة على نحو سريع وأن تساعد في بناء هياكل حكومية أكثر فعالية (في أفريقيا) قبل أن يتفاقم الوضع"، محذرا من انتشار الفقر والجريمة والإرهاب والإتجار بالأسلحة، وقال: "إذا لم يتم حظر ذلك، ستحدث كارثة إنسانية تهدد المنطقة وتنذر بعواقب على أوروبا أيضا".​

أفريقيا فيروس كورونا كارثة إنسانية منظمة أونو

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