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افتراض وفاة جميع المفقودين الستة في تحطم المروحية الكندية قبالة اليونان

06:49 ص السبت 02 مايو 2020
افتراض وفاة جميع المفقودين الستة في تحطم المروحية الكندية قبالة اليونان

أرشيفية

مونتريال - (د ب أ):
قالت القوات المسلحة الكندية، الجمعة، إن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن مروحية عسكرية سقطت قبالة سواحل اليونان يوم الأربعاء يفترض أنهم لاقوا حتفهم.

وقال رئيس الوزراء جاستين ترودو في بيان "اليوم، بالدعوة لإنهاء مهمة البحث والإنقاذ، أنضم لجميع الكنديين في الحداد على فقدان ستة من أفراد القوات المسلحة الكندية في حادث المروحية /سي اتش-148 سيكلون/ بالقرب من اليونان في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وتابع "ترودو"، إن الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية عندما فقدوا في البحر الأيوني "فقدوا في هذا الحادث المأساوي".

وقالت القوات المسلحة الكندية يوم الجمعة إنه تم انتشال جثة أحد افراد الطاقم يوم الخميس ولكن لم يتم العثور على الأشخاص الخمسة الآخرين الذين كانوا على متن المروحية.

وقال الجنرال جوناثان فانس رئيس أركان الدفاع في بيان "ما يزيد من صعوبة تحمل هذا (الحادث) هو عدم قدرتنا - حتى الآن - على استعادة جميع رفاقنا الذين سقطوا".

وكانت المروحية، التي كان تم نشرها على متن فرقاطة حربية كندية، قد اختفت يوم الأربعاء الماضي خلال مناورة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) غرب جزيرة كيفالونيا اليونانية.​

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