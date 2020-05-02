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كوريا الجنوبية تسجل 6 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا

05:56 ص السبت 02 مايو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 6 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أقل من 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، لتعطي الضوء الأخضر لخطة السلطات لتخفيف بعض توجيهات التباعد الاجتماعي في الأيام القادمة.

ورفعت الإصابات الست الجديدة حصيلة الإصابات إلى 10780 إصابة، وفقا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. وكان العدد اليومي وصل إلى ذروته في 29 فبراير الماضي وبلغ 909 إصابات، وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب".

وكانت الحالات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم السبت حالات وافدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة إلى 1081، وأكثر من 90 بالمئة منها لمواطنين كوريين جنوبيين.

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم حالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 250 حالة وفاة.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية حالات وفاة

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