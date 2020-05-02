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"بصيص أمل".. تراجع وفيات كورونا في أمريكا

03:33 ص السبت 02 مايو 2020
"بصيص أمل".. تراجع وفيات كورونا في أمريكا

أرشيفية

سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، أكثر من 1800 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

ونلقت شبكة سكاي نيوز أن الولايات المتحدة مع تسجيلها 1883 حالة وفاة بين الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلّي، الجمعة، والساعة نفسها من اليوم السابق، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات فيها إلى 64700.

وفي وقت سابق، غير الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توقعاته بشأن حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن يكون هذا العدد أقل من 100 ألف شخص.

وقال ترامب: "نأمل أننا سنكون عند مستوى أقل من 100 ألف وفاة، إلا أن هذا العدد رهيب في أي حال من الأحوال".

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