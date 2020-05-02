الجيش الليبي يصدّ هجمات لمرتزقة سوريين جنوبي طرابلس

أعلنت القوات المسلحة الليبية، الجمعة، صدّ هجمات لمرتزقة سوريين، استهدف مناطق جنوبي العاصمة طرابلس، واستراجاع عدة نقاط.

وقال الجيش الليبي إنه صدّ هجومين للميليشيات المدعومة بالمرتزقه السوريين علي محور المشروع ومحور عين زارة.

كما صدّت هجوم آخر في محور المشروع وتنجح في استرجاع كافة النقاط التي تراجعت منها يوم الأمس بعد إشتباكات عنيفة أندلعت منذ صباح اليوم وتعلن السيطره على شارع المطابات بالكامل

كما تمكنت القوات الليبية من سحب 7 جثث ترجع إلي مرتزقة سوريين من محور مشروع، بعد فرار باقي المجموعات من مواقعهم واسترجاع ثلاث آليات مسلحه كانت بحوزتهم وحرق آليه أخرى.

وأعلن الجيش الليبي صدّ هجوم للمرتزقة السوريين حاولوا مهاجمة تمركزاته المتقدمة بهدف استرجاع مافقده في اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن القوات المهاجمة اليوم كانت سورية بالكامل.