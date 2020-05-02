رئيس الجزائر: الوضع في ليبيا على وشك الانفجار

الجزائر ( د ب أ)

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون مساء الجمعة إن الوضع في ليبيا على وشك الانفجار، محذرا من تفاقمه.

وأشار تبون ، في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الجمعة " كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل، ولكن أطراف غير ليبية حالت دون ذلك".

وأضاف المتحدث" بعد قمة برلين دخل ليبيا أزيد من 3000 طن من السلاح، مشيرا "اذا اشتعلت النار في ليبيا فتأتي على الأخضر واليابس ولن تتضرر دول الجوار فحسب بل حتى دول أوروبية على اعتبار القرب الجغرافي لليبيا من أوروبا".

وأردف " لذلك تتطابق الجزائر وإيطاليا في آرائهما حول الحل للأزمة".

من ناحية اخرى ، قال تبون إن "حرية التعبير مكفولة والصحافيين المتابعين قضائيا في البلاد يشتغلون لصالح مؤسسات أجنبية".

وأضاف أن "حرية الصحافة مكفولة"، في بلاده متعهدا "مادام لا يمس الصحفي السيادة الوطنية فله كامل الحرية في ممارسة عمله".