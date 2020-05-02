أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أمنية ترامب لأمريكا: أقل من 100 ألف وفاة بكرونا

12:38 ص السبت 02 مايو 2020
أمنية ترامب لأمريكا: أقل من 100 ألف وفاة بكرونا

دونالد ترامب

وكالات:

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة تقديراته لعدد الوفيات المحتملة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال في مناسبة بالبيت الأبيض، نقلتها وكالة رويترز، إنه يأمل في أقل من مئة ألف حالة وفاة وهو عدد أعلى من تقديراته السابقة حين أشار إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألفا يوم الاثنين.

وقال ترامب "نأمل في أن تقل عن مئة ألف حالة وفاة وهو مع ذلك رقم مروع".

دونالد ترامب الولايات المتحدة فيروس كورونا البيت الأبيض

الخبر التالى:

‏مقتل ١١ عنصرا من الحشد الشعبي في هجوم لداعش بالعراق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3329740

    عدد المصابين

  • 1046403

    عدد المتعافين

  • 237647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالفيديو- أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية بعد أسابيع من اختفاءه