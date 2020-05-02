أمنية ترامب لأمريكا: أقل من 100 ألف وفاة بكرونا
وكالات:
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة تقديراته لعدد الوفيات المحتملة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وقال في مناسبة بالبيت الأبيض، نقلتها وكالة رويترز، إنه يأمل في أقل من مئة ألف حالة وفاة وهو عدد أعلى من تقديراته السابقة حين أشار إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألفا يوم الاثنين.
وقال ترامب "نأمل في أن تقل عن مئة ألف حالة وفاة وهو مع ذلك رقم مروع".
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