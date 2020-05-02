إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر استخدام عقار رمديسيفير لعلاج كورونا

واشنطن - (د ب أ):

أعلن ستيفن هان، رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكيةاليوم الجمعة، أن وكالته أصدرت أمرا طارئا باستخدام عقار رمديسيفير، وهو عقار تجريبي مضاد للفيروسات، لعلاج المرضى في المستشفيات المصابون بفيروس كورونا المستجدر(كوفيد-19).

وقال هان في كلمة له من البيت الأبيض، وإلى جواره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودانيال أوداي ، الرئيس التنفيذي لشركة جيلياد ساينسز، التي تنتج عقار رمديسيفير: "كانت هذه كسرعة البرق فيما يتعلق بالموافقة على شيء ما".

وقال هان أن رمديسيفير هو "أول علاج معتمد لكوفيد 19".

وقال أوداي إن شركته ستتبرع بحوالي 1.5 مليون قارورة من العقار، أي ما يعادل علاج 100 ألف شخص تقريبًا ، "للتأكد من أننا سنوصلها إلى أخطر حالات الإصابة أولاً".

وجاء ترخيص الاستخدام النادر في حالات الطوارئ بعد أن أظهرت دراسة أولية عن عقار رمديسيفير على أكثر من 1000 مريض وقتًا أقل للتعافي.

وتتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الفتاك والتي بلغت أكثر من مليون حالة إصابة وأكثر من 64 ألف حالة وفاة.