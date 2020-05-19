السودان يؤكد ضرورة تكثيف الانتشار الأمني بمواقع النزاعات القبلية

الخرطوم - أ ش أ

أكد مجلس الأمن والدفاع بالسودان، ضرورة تعزيز قدرات الشرطة والأجهزة العدلية للعمل على حفظ الأمن، وتكثيف الانتشار الأمني بمواقع النزاعات القبلية واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع وقوعها.

وقال فريق أول شرطة الطريفي إدريس وزير الداخلية السوداني، مقرر مجلس الأمن والدفاع، في بيان، إن مجلس الأمن والدفاع استمع في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء إلى تقرير حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وشدد المجلس على ضرورة تكثيف جهود جمع السلاح غير المرخص وخارج نطاق القوات النظامية.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الأوضاع الصحية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ووقف على التدابير والإجراءات العملية المتخذة لنقل العالقين إلى السودان وإعطاء الأولوية للمرضى.

ووجه المجلس اللجنة العليا للطوارئ الصحية بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن آليات التعامل مع جائحة كورونا منذ ظهورها وحتى الآن، ووضع إستراتيجيات الفترة القادمة.

وتطرق الاجتماع إلى مراجعة التشريعات القانونية فيما يتعلق بمكافحة جرائم المعلوماتية.

ووجه المجلس باستمرار زيارات أعضاء مجلسي السيادة والوزراء إلى الولايات والوقوف ميدانيا على الأوضاع، كما أكد أهمية تعزيز الثقة ودعم وتطوير الشراكة بين مكونات الحكومة الانتقالية وتقييم الأداء للعبور بالفترة الانتقالية لبر الأمان.