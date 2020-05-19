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مقتل 32 شخصا في هجوم على قاعدة عسكرية في النيجر

11:02 م الثلاثاء 19 مايو 2020
مقتل 32 شخصا في هجوم على قاعدة عسكرية في النيجر

جيش النيجر

نيامي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، عن مقتل نحو 32 شخصًا، في هجوم إرهابي محتمل على قاعدة تابعة للقوات المسلحة.

وأوضحت الوزارة، أن مقاتلين تابعين لجماعة بوكو حرام، هاجموا ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضية قاعدة عسكرية قريبة من مدينة نجويجمي جنوب شرق البلاد.

وذكر وزير الدفاع في كلمة في التلفزيون أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 جنديا وإصابة عدد آخر، مقتل نحو 20 شخصا من المهاجمين.

يشار إلى أن هناك العديد من الجماعات الإرهابية لها نشاط في منطقة الساحل الافريقي الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وتمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.

وتركز بوكو حرام هجماتها في شمال شرق النيجر، كما تهاجم مدنيين وقوات مسلحة في الكاميرون وتشاد والنيجر.

وفقد عشرات آلاف الأشخاص حياتهم في هجمات الجماعة منذ عام 2009، وتفيد بيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة أن الهجمات أدت أيضا إلى تشريد أكثر من 4ر2 مليون شخص.

جيش النيجر نيامي الإرهاب جماعة بوكو حرام

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