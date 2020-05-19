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الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة

08:09 م الثلاثاء 19 مايو 2020
الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

عمان - أ ش أ

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.

وشدد الصفدي - في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينو اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - على رفض أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.

واستعرض الجانبان - خلال الاتصال - الجهود المبذولة لتنسيق موقف دولي يحول دون تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي أكد الصفدي أنه إذا نفذ فسيقتل فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

وشددا على ضرورة تكاتف الجهود لإطلاق مفاوضات مباشرة وجادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

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أيمن الصفدي عمان الأردن

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