أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الحكومة الليبية المؤقتة تستنكر "العدوان التركي" على قاعدة الوطية

08:08 م الثلاثاء 19 مايو 2020
الحكومة الليبية المؤقتة تستنكر "العدوان التركي" على قاعدة الوطية

قوات حكومة الوفاق الليبية

بنغازي - أ ش أ
استنكرت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، "العدوان التركي" على قاعدة عقبة بن نافع "الوطية" "بحرًا عن طريق بارجة تركية دخلت المياه الإقليمية الليبية، وطائراته المسيرة جوًا، ومليشيات الوفاق برًا".
وأكدت الحكومة الليبية - في بيان أوردته بوابة "أفريقيا" الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن الهجوم يعد انتهاكًا لسيادة ليبيا، وضرب بكل العهود والأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط، وانتهاز "لفترة الهدنة التي سمحت بها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية؛ استجابة منها لطلب كل الأصدقاء والأشقاء كي تبادر بهذه الخطوة الإنسانية، احترامًا لشهر رمضان المبارك، وتقديرًا للوضع الذي تمر به ليبيا والعالم أجمع جراء جائحة كورونا".
واستنكرت الوزارة "صمت دول العالم والأمم المتحدة عن هذا الغزو التركي الصارخ لشعب ليبيا الآمن"، مطالبة إياها باتخاذ "إجراءات صارمة وعاجلة ضد هذه الجرائم الإنسانية من غزو وقتل لأبناء ليبيا من عدو غاشم".
وأضافت الوزارة أن "استهداف قاعدة عقبة بن نافع لن يثنينا عن استمرار معركة الوطن وتحريره من براثن الإرهاب والمرتزقة والمليشيات".
وتابعت :"معركتنا مستمرة وواجبة حتى قيام دولة القانون والمؤسسات، ونهاية الإرهاب، والتوزيع العادل للثروات، والقضاء على المليشيات، واستعادة كرامة الوطن والمواطن".

هذا المحتوى من

الحكومة الليبية العدوان التركي بنغازي ليبيا

الخبر التالى:

الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ققزة كبيرة.. الصحة: 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة