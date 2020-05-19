القوى العاملة تقدم خدمة جديدة لمفتشي السلامة والصحة المهنية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سفعان وزير القوى العاملة، استحداث الوزارة بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، خدمة توعوية جديدة للتواصل مع مفتشي ومفتشات السلامة والصحة المهنية الميدانين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن طرق التواصل المعتادة من خلال الإشارات الهاتفية والكتابية والتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

يأتي ذلك انطلاقًا من جهود الوزارة لتوفير بيئة عمل آمنه لحمايه سلامة وصحة العمال وأصحاب الأعمال وحفاظًا على مقومات الإنتاج واستمرارية العمل حرصًا على الاقتصاد القومي.

وأكد الوزير، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه الخدمة تهدف إلى دعم نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لطرفي الإنتاج من قبل الوزارة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن هذه المكالمات التوعوية تتم بشكل يومي من قبل مفتش ومفتشة إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة واستشاري منظمة العمل الدولية المتخصصين في هذا المجال مع عدداً من المفتشين والمفتشات الميدانيين، وتستمر لمدة تتراوح ما بين 50 - 60 دقيقة.

وأضاف أنه يتم من خلال هذه الخدمة تناول الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال في ظل تلك الأزمة، فضلا عن حماية الأطفال (الحدث) في مواقع العمل من المخاطر في مكان العمل بشكل عام.

وتهدف خدمة المكالمات أيضا، إلى توحيد المفاهيم بين مختلف مجموعات المفتشين والمفتشات الميدانيين بالمحافظات المختلفة وتبادل الخبرات فيما بينهم حول السلامة والصحة المهنية للعمال وأصحاب الأعمال في مكان العمل.

يذكر أن هذا النشاط يتم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل 2020 في إطار التعاون المشترك بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن المشروع الجاري تنفيذه "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقياACCEL AFRICA "، والممول من قبل الحكومة الهولندية.