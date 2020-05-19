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قراصنة يصلون إلى بيانات 9 ملايين من عملاء شركة طيران البريطانية

08:01 م الثلاثاء 19 مايو 2020
قراصنة يصلون إلى بيانات 9 ملايين من عملاء شركة طيران البريطانية

خطوط إيزي جيت الجوية البريطانية

لندن - (د ب أ)

أعلنت خطوط إيزي جيت الجوية البريطانية منخفضة التكاليف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركة تعرضت لهجوم سيبراني "شديد التعقيد" وتمكن القراصنة من الوصول إلى تفاصيل الرحلات والبريد الإلكتروني لنحو 9 ملايين عميل.

وقالت الشركة في البيان إنه لا توجد إشارت حتى الآن إلى إساءة استخدام البيانات، ولكن بحلول 26 أيار/مايو سيكون قد تم إبلاغ جميع العملاء المتضررين، وأكدت "إذا لم يتم الاتصال بأحد العملاء ، فإن ذلك يعني عدم اختراق بياناته ".

وأضافت إيزي جيت أنه تم الوصول إلى تفاصيل بطاقات الائتمان لأكثر من 2200 عميل، مشيرة إلى أنه قد تم بالفعل تقديم الدعم لهؤلاء العملاء..

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "إيزي جيت" سجلت أول مؤشرات للهجوم في كانون ثان/يناير الماضي. ولم تكن هناك بيانات حول من يقف وراء الهجوم.

خطوط إيزي جيت الجوية شركة طيران البريطانية قراصنة

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