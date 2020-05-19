دراسة: قيود كورونا تسببت في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

كوبنهاجن - (د ب أ)

كشف باحثون في دورية "نيتشر كلايمت تشينج" المعنية بالتغير المناخى، اليوم الثلاثاء، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اليومية العالمية، انخفضت فى بعض الأحيان بنسبة وصلت إلى 17 في المائة خلال ذروة تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الصارمة في بداية نيسان/أبريل الماضي مقارنة بمتوسط معدلاتها في عام 2019.

وفي 7 أبريل، على سبيل المثال، انبعث 83 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم بسبب حرق الوقود الأحفوري وإنتاج الأسمنت، حسب تقدير فريق البحث بقيادة كورين لو كيريه الأستاذة بجامعة إيست أنجليا في بريطانيا.

وفي عام 2019، كان المتوسط اليومي 100 مليون طن.

وكتب الباحثون في الدورية يقولون إنه في بعض البلدان، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 26 في المائة في المتوسط خلال ذروة تطبيق التدابير الوقائية من الفيروس المميت.

وأوضحت لو كيريه أن القيود ضد الفيروس الفتاك أدت إلى تغيرات جذرية في استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكنها أضافت أن الانخفاض الشديد ربما كان مؤقتًا فقط لأنه لم يكن بسبب التغيرات الهيكلية في الاقتصاد أو النقل أو قطاع الطاقة