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العدل الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو التخلف عن حضور اليوم الأول من محاكمته

06:34 م الثلاثاء 19 مايو 2020
العدل الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو التخلف عن حضور اليوم الأول من محاكمته

بنيامين نتنياهو

القدس - (د ب أ)

رفضت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التخلف عن المثول أمام المحكمة، يوم الأحد المقبل، في أول أيام محاكمته بالفساد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء إن حضور المدعى عليه في المحكمة الجزئية بالقدس ضروري لطمأنة الرأى العام بأن نتنياهو يحاكم محاكمة عادلة وذلك من بين أسباب أخرى.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية ، دفع محاموه بأن اليوم الأول من المحاكمة هو "جلسة استماع تقنية" تتضمن في الغالب قراءة لائحة الاتهام، وأن حضور نتنياهو غير ضرورى.

وسيكون نتنياهو هو أول رئيس وزراء يمثل للمحاكمة أثناء تقلده منصبه.

وكانت المحاكمة مقررة في الأصل في منتصف مارس الماضي ، ولكن تم تأجيلها إلى 24 مايو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووُجهت إليه اتهامات رسمية بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في يناير الماضي.

بنيامين نتنياهو وزارة العدل الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي الرشوة

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