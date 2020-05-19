الجزائر تسجل 176 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا
الجزائر - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 176 إصابة جديدة و6 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 7377، وإجمالي الوفيات إلى 561.
وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات كورونا، عن تسجيل 121 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد الذين تعافوا من الوباء إلى 3741.
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