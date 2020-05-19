أحزاب يمينية متطرفة إيطالية تدعو لمسيرة حاشدة في 2 يونيو المقبل
روما - (د ب أ)
أعلن زعيم المعارضة الإيطالية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، ورئيس حزب الرابطة، اليوم الثلاثاء، أن الأحزاب الثلاثة التي تشكل المعارضة المحافظة ستنظم تجمعًا حاشدًا مشتركا في العاصمة روما يوم 2 يونيو المقبل.
وتحدث سالفيني بعد اجتماعه مع جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" وهو حزب يميني آخر متطرف، وممثلون عن حزب فورزا إيطاليا المحافظ لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن سالفيني قوله "بناء على طلب العديد من الإيطاليين الذين كتبوا إلينا، نحن نعمل على أن نكون معا في الشارع، مع اتخاذنا كل إجراءات السلامة.
ومن المتوقع أن يكون الحشد هو أول تجمع سياسي جماهيرى بعد رفع حظر الإغلاق المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إيطاليا.
ويُسمح الآن بالتجمعات، ولكن ليس المسيرات، طالما التزم المشاركون بقواعد التباعد الاجتماعي.
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