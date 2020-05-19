استقالة رئيس وزراء ليسوتو رسميًا: "حان الوقت للتنحي"

ماسيرو- (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء ليسوتو توماس تاباني، المحاصر بالمشكلات، الثلاثاء خلال بث تليفزيوني، استقالته رسميا.

وقال تاباني (80 عاما) في البيان الذي بثته محطات التلفزيون والاذاعة الوطنية: "لقد حان الوقت المناسب للتنحي... أخيرا."

ولم يتطرق تاباني إلى التحقيق الجاري حاليا بشأن مقتل زوجته الأولى ليبوليلو، وهو ما أدى إلى إطلاق دعوات متكررة تطالب باستقالته.

وكان حزب "مؤتمر عموم باسوتو" الحاكم في مملكة ليسوتو، أكد أمس الاثنين صدور تعليمات لتاباني لتقديم استقالته. ثم تم الإعلان لاحقا عن رسالة موقعة من السكرتير الخاص للملك ليتسي الثالث تقر باستبداله.