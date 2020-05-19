ميناء هامبورج الألماني: حجم الكوكايين المضبوط العام الماضي بلغ 8ر6 طن

هامبورج (د ب أ)

أعلن متحدث باسم ميناء هامبورج، أكبر موانئ ألمانيا، اليوم الثلاثاء أن كميات الكوكايين التي تم ضبطها العام الماضي جاءت ضعف الكمية القياسية التي جرى ضبطها في عام 2017.

وأوضح المتحدث أن مجموع كمية الكوكايين التي ضبطتها سلطات الجمارك في الميناء العام الماضي، بلغ 8ر6 طن.

وكان مجموع ما ضبطته الجمارك من المخدر في عام 2017 قد وصل إلى 8ر3 طن، وعزا المتحدث هذا الارتفاع إلى كفاءة تعامل الجمارك في تحليل المخاطر ومراقبة شحنات التوريد، فضلا عن تحسن التعاون مع سلطات الجمارك في موانئ أوروبية أخرى.

كانت سلطات الجمارك في ميناء هامبورج ضبطت في يوليو الماضي كمية كبيرة استثنائية من الكوكايين مرتين، حيث عثروا في سفينة حاويات على 5ر4 طن كوكايين بقيمة سوقية تقارب مليار يورو.

وكانت الأوراق الرسمية تفيد بأن السفينة القادمة من أوروجواي محملة فقط بفول الصويا. وكانت الكمية المضبوطة تمثل أكبر كمية يتم ضبطها في مرة واحدة في ألمانيا.

وبعد ذلك بأيام قليلة، ضبطت سلطات الجمارك في هامبورج شحنة أخرى كبيرة من الكوكايين على متن سفينة حاويات قادمة من البرازيل زعم المسؤولون عنها أنها محملة فقط بالتبغ، وبلغت القيمة السوقية للكمية المضبوطة 350 مليون يورو.

وكان من المنتظر أن تتجه السفينتان إلى انتويرب في بلجيكا.