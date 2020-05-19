فرنسا وألمانيا تحشدان الدعم لمقترحهما للتعافي من تداعيات كورونا

بروكسل (د ب أ)

تعمل فرنسا وألمانيا اليوم الثلاثاء من أجل حشد الدعم لصندوق أوروبي اقترحته الدولتان للتعافي من تداعيات فيروس كورونا بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار)، وذلك قبل اجتماع افتراضي لوزراء اقتصاد ومالية الاتحاد الأوروبي.

ووصف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير المبادرة المشتركة بأنها "إنجاز تاريخي" كونها "المرة الأولى ... التي تتفق فيها فرنسا وألمانيا" بشأن الديون على مستوى الاتحاد الأوروبي.

واقترحت الدولتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي، واللتان كانتا اختلفتا بشأن خطط التحفيز المالي للتكتل، أمس السماح للمفوضية الأوروبية بجمع المليارات في صورة ديون نيابة عن الاتحاد، وذلك للمرة الأولى.

وسيتم توجيه هذه الأموال إلى الاقتصادات التي تضررت بشدة من جائحة كورونا في صورة منح من الموازنة طويلة الأمد المقبلة للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقترح اليوم.

وقوبل المقترح بردود فعل إيجابية من إسبانيا وإيطاليا ومن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلا أن النمسا التي تتبنى سياسة مالية محافظة، شددت على أنها لا تزال تريد إصدار أي حوافز في صورة قروض وليس كمنح.