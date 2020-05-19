سوريا: فرض الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف

وكالات:

فرضت وزارة المالية السورية الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لابن خال الرئيس بشار الأسد، رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وزوجته وأولاده.

وبحسب القرار الذي وقعه معاون وزير المالية بالتفويض فإن قرار الحجز ذي الرقم 1236 يأتي "ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

كانت الهيئة طالبت شركتي الاتصالات في سوريا بمبلغ 233.8 مليار ليرة، وفيما وافقت MTN على التسديد، رفضت سيريتل ذلك، وبدأ رئيس مجلس إدارتها (رامي مخلوف) سلسلة فيديوهات وتدوينات في سجال مع السلطات.

كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وضعتا مخلوف على قوائم عقوباتهما بسبب صلاته بحكومة الأسد، ولكن ظهر خلاف بينه وبين النظام.

ويمتلك مخلوف إمبراطورية أعمال في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط.

ويرى عدة سوريين أن مخلوف، الذي صنع ثروته في مجالي البناء والاتصالات، أحد أشهر أعضاء النخبة الحاكمة ورمز للفساد في البلد الذي مزقته الحرب.