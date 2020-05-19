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وزير مالية فرنسا: صندوق التعافي الأوروبي لن يكون متاحا قبل 2021

10:56 ص الثلاثاء 19 مايو 2020
وزير مالية فرنسا: صندوق التعافي الأوروبي لن يكون متاحا قبل 2021

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير

باريس (د ب ا)

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الثلاثاء إن صندوق التعافي الأوروبي، الذي اقترحته فرنسا وألمانيا، لن يكون متاحا قبل عام 2021.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لو مير القول إن إنشاء الصندوق مازال يواجه عقبات خلال المفاوضات" الصعبة" المقررة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال لومير في لجنة التمويل بالجمعية العامة " من المرجح أن لا يكون الصندوق جاهزا قبل بداية عام 2021".

وأضاف لو مير أنه عملية التوصل لصيغة نهائية للإجراءات سوف تحتاج وقتا، موضحا أن الصندوق سوف يكون له صله بميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق بين ألمانيا وفرنسا بشأن الصندوق ضروري، ولكنه ليس كافيا، مضيفا أنه على الدولتين إقناع الدول المترددة ومنها النمسا والدنمارك والسويد وهولندا.

وقال لو مير " الأمر سوف يكون صعبا، دعونا لا نحفي ذلك".

برونو لو مير فرنسا صندوق التعافي الأوروبي

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