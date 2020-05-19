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مصدر أمني عراقي: سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

04:05 ص الثلاثاء 19 مايو 2020
مصدر أمني عراقي: سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

أرشيفية

بغداد - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية الأجنبية بينها السفارة الأمريكية.

وقال المصدر -في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية- إن: "صاروخي نوع كاتيوشا سقطا قبل قليل في محيط المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى أن "دوريات أمنية باشرت بالبحث عن مكان انطلاق الصاروخين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "احد الصواريخ سقط على سطح إحدى البنايات ضمن محيط الخضراء دون إصابات".

وسبق أن تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية لهجمات صاروخية عدة استهدفت مقر السفارة الأمريكية لدى بغداد.​

سقوط صاروخي بغداد العراق

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