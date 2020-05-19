"هل أصيب بكورونا؟".. ترامب يكشف سبب تناوله عقار كلوروكين يومياً

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الاثنين ، إنه يتناول جرعات يومية من مضادات الملاريا كإجراء وقائي ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19) ، على الرغم من أن الدراسات حذرت من أن الدواء قد يكون غير فعال ويمكن أن يسبب مشاكل في القلب لدى بعض المرضى.

ودعا الرئيس بقوة طيلة أسابيع إلى استخدام هيدروكسي كلوروكين خلال ذروة تفشي الجائحة، على الرغم من عدم وجود دليل علمي ملموس يدعم فعاليته. وعندما بدأت معدلات العدوى في الاستقرار ، توقف عن الترويج للدواء كما هو الحال في كثير من الأحيان.

وحذرت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية من استخدام الدواء خارج التجارب السريرية أو عبر إعدادات معينة بالمستشفيات.

وقال ترامب خلال مناسبة عمل في البيت الأبيض ، في ما يبدو أنه تصريح عفوي: "أتناول حبة كل يوم . أتناولها منذ أسبوع ونصف حتى الآن وما زلت هنا."

وعندما سئل عن سبب تعاطيه للعلاج أجاب الرئيس: "أتناوله لأنني أسمع أشياء جيدة جدا عنه".

وأضاف أنه يريد أن يكون شفافًا. وقال "أريد فقط أن أكون منفتحا مع الشعب الأمريكي" ، فيما أصر على أن الدواء لن يسبب آثارا سلبية.

وقال ترامب وهو يعترف بأن الحبوب قد لا يكون لها تأثير إيجابي ، "ولكن إذا لم يحدث ذلك ، فلن تمرض أو تموت".

وأضاف ترامب إنه لا تظهر عليه أية أعراض ويتم فحصه ضد الفيروس المميت كل بضعة أيام من قبل البيت الأبيض.

وقال إنه يتناول الحبوب بالتشاور مع طبيب البيت الأبيض ، رغم أنه أشار إلى أنه هو الذي أثارها مع الطبيب بمبادرة منه، وقال إنه يتناول الزنك أيضًا.

وقد تم وصف الدواء المضاد للملاريا في بعض الدوائر - غالبًا بين المحافظين - كإجراء وقائي محتمل ووسيلة لتقليل الأعراض ومساعدة المرضى على التعافي من الفيروس.​