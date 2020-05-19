البرتغال تبدأ المرحلة الثانية من خطة تخفيف الإغلاق

مدريد 18 آيار/مايو (د ب أ)

بدأت البرتغال اليوم الاثنين، في تطبيق المرحلة الثانية من خطة تخفيف تدابير الإغلاق الذي تم فرضه للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويأتي الإعلان عن بدء هذه المرحلة استنادا إلى إجراءات الحكومة البرتغالية اليسارية برئاسة أنطونيو كوستا.

وفي هذه المرحلة، تم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والحانات، في حين بدأت المدارس ومراكز الرعاية النهارية والمتاحف والمحلات التجارية التي تشغل مساحة تصل إلى 400 متر مربع، في فتح أبوابها مرة أخرى مع الالتزام بمتطلبات السلامة الصارمة.

وسمحت هذه المرحلة لأول مرة للأشخاص بزيارة الأقارب في بيوت المسنين.

وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، قدم كوستا خطة من ثلاث مراحل للخروج "التدريجي والحذر" من الإغلاق.

كما حذر رئيس الوزراء اليوم الاثنين المواطنين البرتغاليين مرة أخرى قائلا في تصريحات للصحفيين:"يجب ألا نعرض للخطر النجاحات التي حققناها بجهد كبير"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين لم يغادروا المنزل لمدة شهرين..

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من خطة تخفيف تدابير الإغلاق في الأول من يونيو، حيث سيُسمح لدور السينما والمسارح ومراكز التسوق بفتح أبوابها مرة أخرى، على الرغم من انخفاض أعداد الزائرين بشكل كبير في البداية.

ولا توجد خطط محددة لاستئناف السياحة في الوقت الحاضر.

وسجلت البرتغال حتى اليوم الاثنين ما يقرب من 30 ألف حالة إصابة بالفيروس. وقد توفي أكثر من 1200 شخص في البلاد بسبب مرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي.