تشيلي: متظاهرون غاضبون يحتجون على نقص الغذاء بالعاصمة سانتياجو

بوينس آيرس - (د ب أ)

أفادت هيئة البث الإذاعي في تشيلي "كوبيراتيفا" بأن سكان أحد الأحياء في العاصمة سانتياجو اليوم الاثنين، اشتبكوا مع الشرطة في تظاهرة احتجاجًا على نقص الغذاء بسبب تدابير الإغلاق المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة كوبيراتيفا أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين نصبوا الحواجز وقاموا برمي الحجارة في حي إل بوسكي جنوب العاصمة التشيلية.

ويخضع حي إل بوسكي للحجر الصحي منذ أكثر من شهر، وهو ما يمنع السكان من الذهاب للعمل.

وقال عمدة إل باسكي سادي ميلو: "إننا نرى بوضوح أن التدابير الصحية المفروضة بسبب وباء كورونا بدأت في إحداث وباء اجتماعي".

وأضاف عمدة الحي أن السكان يعانون من الجوع، داعيا حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا إلى إرسال بعض المساعدات الغذائية التي أعلن عنها إلى حي إل باسكي.

وقد سجلت تشيلي 46059 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 478 حالة وفاة. كما تم وضع منطقة العاصمة بأكملها تحت الحجر الصحي الأسبوع الماضي.