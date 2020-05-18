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أمريكا تؤكد الصلة بين متلازمة تصيب الأطفال وفيروس كورونا

11:43 م الإثنين 18 مايو 2020
أمريكا تؤكد الصلة بين متلازمة تصيب الأطفال وفيروس كورونا

الأطفال و فيروس كورونا

وكالات:
أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو أن مراكز الرقابة على الأمراض والوقاية (CDC) في الولايات المتحدة أكدت وجود الصلة بين متلازمة التهابية جديدة لدى الأطفال وفيروس كورونا.
وقال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، إن "CDC أكدت الصلة بـ كوفيد-19. وهذا أمر مهم، كنا نفترض ذلك، لكنهم أجروا أبحاثا إضافية ليؤكدوا ذلك 100%".
وأشار عمدة نيويورك إلى أن المتلازمة الالتهابية التي أطلق عليه اسم MIS-C في الولايات المتحدة، قد تم تأكيدها لدى 145 طفلا في نيويورك، و67 منهم مصابون بفيروس كورونا أو لديهم أجسام مضادة.
يذكر أن ظهور المتلازمة الالتهابية الجديدة لدى الأطفال أثار قلقا لدى الأطباء في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تم تسجيل عدد من الوفيات بسببها.
وتشبه أعراض المرض الجديد أعراض مرض كاواساكي، وعمل الأطباء على دراسة العلاقة بين المتلازمة الجديدة وفيروس كورونا.
وتؤدي المتلازمة الالتهابية إلى الخلل بعمل القلب وأعضاء أخرى لدى الأطفال، ويمكنها أن تكون قاتلة، لكن الأطباء يشيرون إلى أنها نادرة وتصيب نسبة ضئيلة من الأطفال المصابين بفيروس كورونا.

الأطفال فيروس كورونا بيل دي بلاسيو

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