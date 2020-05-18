روسيا: سنبدأ تجارب سريرية على لقاح لكورونا خلال شهر

موسكو - (أ ش أ):

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم الإثنين إن روسيا تخطط لبدء التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا خلال شهر.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية في نسختها باللغة الانجليزية عن موراشكو قوله في جلسة جمعية الصحة العالمية "روسيا تصنع ما يزيد على 20 نظام اختبار.. وتطور عقاقير جاهزة للاستخدام السريري. نبذل عمل جاد لتطوير لقاحات لتوفير مناعة وقائية ضد المرض وستبدأ التجارب السريرية على هذه اللقاحات خلال شهر".

وأضاف الوزير أن بلاده تجري ما يزيد على 150 ألف اختبار ضد الفيروس يوميا وجرت إعادة تدريب ما يزيد على 1.4 مليون متخصص لمعالجة مرضى كوفيد-19 وهناك ما يزيد على 130 ألف سرير إضافي لمعالجة المرضى.

وأشار الوزير إلى أن مجموعة التدابير التي تم اتخاذها في روسيا جعلت من الممكن الحيلولة دون الانتشار السريع للفيروس على مستوى الدولة.

وقال إن هذه التدابير ساعدت الدولة على تحقيق واحد من أقل معدلات الوفيات بالمرض، مشددا على أن روسيا تدعم تعزيز دور منظمة الصحة العالمية كقائدة للتعاون الدولي في مجال الصحة العامة مؤكدا على الدور المهم لتنسيق الجهود متعددة الأطراف لمكافحة المرض الذي يسببه الفيروس التاجي المستجد.

وأضاف أنه لمساعدة منظمة الصحة العالمية على تحقيق هدفها خصصت روسيا موارد مالية ومنهجية وتدعم مبادراتها ومشروعاتها. ويشارك الخبراء الروس في بعثات المنظمة لمكافحة جائحة كورونا. وشدد الوزير على أن السبيل الوحيد للتغلب على جائحة كورونا هو أن تتضافر جهود دول العالم .

وأصيب في روسيا - حتى الآن - 290 ألفا و678 شخصا بالفيروس، تعافى منهم 70 ألفا و209.