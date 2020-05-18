نيجيريا تمدد القيود المفروضة على حركة المواطنين لأسبوعين آخرين بسبب كورونا

لاجوس - (د ب أ)

أعلنت الحكومة النيجيرية، تمديد القيود المفروضة على حركة المواطنين في البلاد لمدة أسبوعين آخرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بوس مصطفى، سكرتير الحكومة النيجيرية، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "بالرغم من إحراز تقدم، فإن نيجيريا غير مستعدة حتى الآن من أجل فتح الاقتصاد بشكل كامل، مشيرا إلى أنه يتوجب اتخاذ قرارات صعبة لصالح الغالبية العظمى".

وأضاف مصطفى "أي استرخاء سينذر فقط بخطر كبير لسكاننا".

وأوضح سكرتير الحكومة النيجيرية أنه سيستمر فرض حظر تام على حركة المواطنين في مدينة كانو، ثاني أكبر مدن البلاد، لمدة أسبوعين آخرين، حيث يجري التحقيق في حدوث وفيات لأسباب غير معروفة.

وأشار مصطفى إلى أن التخفيف التدريجي لتدابير الإغلاق، الذي بدأ في 4 مايو، سيتواصل خلال مدة الأسبوعين مع تطبيق إجراءات تنفيذ أكثر صرامة.

ومضى سكرتير الحكومة النيجيرية قائلا إنه من المتوقع أن يساهم تخفيف تدابير الإغلاق قطاعات أخرى من الاقتصاد على الاستعداد بشكل كاف لإعادة العمل خلال الأسابيع المقبلة.

وسجلت نيجيريا التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة، 5959 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.