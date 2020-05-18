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الخطوط الجوية البولندية تستأنف رحلاتها الداخلية مطلع يونيو

10:20 م الإثنين 18 مايو 2020
الخطوط الجوية البولندية تستأنف رحلاتها الداخلية مطلع يونيو

شركة الخطوط الجوية البولندية

وارسو - (د ب أ)

أعلنت شركة الخطوط الجوية البولندية (لوت)، وهي شركة الطيران الوطنية في البلاد، اليوم الاثنين أنها سوف تستأنف رحلاتها الداخلية اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.

وتعتزم الشركة العودة تدريجيا إلى برنامج رحلاتها الجوية المعتاد الذي تم تجميده في منتصف مارس الماضي.

وذكرت الشركة أن فترة زيادة النشاط سوف تتوقف على تطورات جائحة فيروس كورونا في بولندا.

واعتبارا من مطلع يونيو المقبل، سوف يكون بمقدور الركاب السفر جوا من العاصمة وارسو إلى سبع مدن في البلاد، وكذلك السفر ما بين جدانسك وكراكاو، بإجمالي ثلاثين رحلة جوية يوميا.

وفي الوقت ذاته، ألغت الشركة جميع الرحلات الدولية حتى 14 يونيو المقبل.

وكانت الخطوط الجوية البولندية قد أعلنت في وقت سابق وقف جميع رحلاتها حتى نهاية مايو، كما أوقفت بولندا جميع الرحلات الجوية الدولية حتى 23 مايو بسبب جائحة كورونا.

الخطوط الجوية البولندية وارسو فيروس كورونا

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