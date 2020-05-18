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الإمارات تفتح باب العودة لحاملي الإقامة السارية المتواجدين بالخارج

10:13 م الإثنين 18 مايو 2020
الإمارات تفتح باب العودة لحاملي الإقامة السارية المتواجدين بالخارج

الإمارات

وكالات:

ترحب وزارة الخارجية و التعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية، بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ممن لهم أقارب داخلها وذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة والهيئة في بيان لهما، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم في هذا الصدد أن ذلك يأتي حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد–١٩".

من جهة أخرى، تدعو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة و الراغبين في العودة إلى الدولة للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae و التي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان و سلامة.

الإمارات وزارة الخارجية و التعاون الدولي حاملي الإقامة السارية فيروس كورونا

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