ايطاليا تسجل 99 وفاة جديدة بكورونا.. الحصيلة الأدنى منذ أكثر من شهرين

روما - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الإيطالية مساء اليوم الإثنين تسجيل 99 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الأخيرة جراء فيروس كورونا المستجد، وهي الحصيلة الأدنى للوفيات منذ 9 مارس الماضي، ليصل إجمالي الذين حصدت ارواحهم هذه الجائحة منذ بدء حالة الطوارئ الصحية، الى 32 ألفا و7 وفاة.

وأكدت هيئة الدفاع المدني، في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، تسجيل 451 حالة ايجابية جديدة للفيروس، وهو أقل عدد يسجل منذ 2 مارس الماضي، ليرتفع العدد الاجمالي للذين اصيبوا بوباء كوفيد - 19، بمن فيهم المتوفون والمتعافون منذ بداية ازمة تفشي الفيروس قبل ثلاثة أشهر، الى 225 ألفا و886 حالة.

ووفق السلطات الايطالية فقد تماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 2150 شخصا ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 127 الفا و326 حالة.

كما يتواصل التراجع في أعداد المرضى بوحدات العناية المركزة والخاضعين للعناية الصحية بالمستشفيات، حيث تراجعت اعدداهم، على التوالي، الى 749 والى 10 آلاف و207 مرضى.