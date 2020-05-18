تركيا: 31وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أنقرة - (د ب ا)

ذكرت وزارة الصحة التركية، أن البلاد سجلت 31وفاة و1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحسب بيانات حديثة نشرتها الوزارة، بلغت حصيلة الوفيات 4171، بعد تسجيل 31 وفاة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء التركية.

وبلغ عدد الإصابات 150 ألفًا و593، بعد تسجيل 1158 إصابة، وفقا لبيانات الوزارة.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 111 آلاف و577، بعد شفاء 1615.