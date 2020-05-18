أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

تركيا: 31وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:38 م الإثنين 18 مايو 2020
تركيا: 31وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في تركيا

أنقرة - (د ب ا)

ذكرت وزارة الصحة التركية، أن البلاد سجلت 31وفاة و1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحسب بيانات حديثة نشرتها الوزارة، بلغت حصيلة الوفيات 4171، بعد تسجيل 31 وفاة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء التركية.

وبلغ عدد الإصابات 150 ألفًا و593، بعد تسجيل 1158 إصابة، وفقا لبيانات الوزارة.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 111 آلاف و577، بعد شفاء 1615.

تركيا فيروس كورونا وزارة الصحة التركية

الخبر التالى:

تقرير حقوقي: تفشي كورونا في السجن المركزي بالعاصمة القطرية الدوحة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة