الأمم المتحدة قلقة من نسبة وفيات كورونا في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

عبرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن قلقها من نسبة الوفيات جراء كورونا في اليمن، مقارنة بنسبة حالات الإصابة.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، إن هناك 126 حالة مؤكدة إصابتها في اليمن بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بما في ذلك 19 حالة وفاة ذات صلة بالوباء.

وذكر أنه: "خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن 91 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في اليمن، بزيادة تقدر بنسبة 325 في المئة تقريبًا عن الأسبوع الذي سبقه، حينما تم الإبلاغ فقط عن 28 حالة مؤكدة مختبريا".

وأفاد البيان بأن معدل الوفيات مرتفع بشكل مثير للقلق إذ يبلغ 9ر15 في المئة من إجمالي حالات الإصابة.

وأشار إلى أن الوباء وصل إلى عشر محافظات يمنية من بينها صنعاء وعدن وتعز وحضرموت.