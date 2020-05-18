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ماكرون: المقترح الفرنسي-الألماني يمثل "تحولاً جذريًا"

08:27 م الإثنين 18 مايو 2020
ماكرون: المقترح الفرنسي-الألماني يمثل "تحولاً جذريًا"

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ)


قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المقترح الفرنسي-الألماني، بإنشاء صندوق أوروبي للتعافي الاقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (3ر542 مليار دولار) يمثل "تغييرًا حقيقيًا في الفلسفة" و "تحولاً جذريًا للغاية".

وأضاف ماكرون "لأول مرة معًا، ما نقترحه هو جمع دين مشترك في السوق "من أجل" تحويل أموال الميزانية الحقيقية إلى القطاعات الأكثر تضررًا، وإلى المناطق الأكثر تأثرًا".

وتابع ماكرون قائلا إنه يتوجب سداد هذه الأموال ولكن ليس من قبل المستفيدين من الصندوق.

واعترف ماكرون بأنه يتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على المقترح الفرنسي-الألماني، ولكنه قال "لا يمكن للدول ال 27 في التكتل التوافق دون اتفاق فرنسي ألماني مسبق. لذلك كان لدينا هذا العمل للقيام به وقد قمنا به."

وكان ماكرون قال في مؤتمر صحفي مشترك عبر الإنترنت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم إن فرنسا وألمانيا يريدان "إعطاء أوروبا قوى ملموسة" في مجال الصحة بعد تجربة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأقر ماكرون بأنه كان هناك "نقائص وأنانية وتأجيلات" في استجابة الاتحاد الأوروبي الأولية على الجائحة.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبني مخزونا من الكمامات والاختبارات، ووضع برامج شراء وإنتاج مشتركة للعلاج واللقاحات وإرساء "خطط وقاية مشتركة من الأوبئة" وكذلك تقاسم الوسائل للتعرف على الحالات.

وتابع ماكرون: "إن أوروبا التي تتمتع بالصحة لم تكن موجودة من قبل. ويجب أن تصبح أولويتنا"

إيمانويل ماكرون باريس فرنسا ألمانيا

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