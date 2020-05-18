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ألمانيا تتفق مع عشر دول أوروبية على فتح الحدود للسائحين في الصيف

06:44 م الإثنين 18 مايو 2020
ألمانيا تتفق مع عشر دول أوروبية على فتح الحدود للسائحين في الصيف

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين - (د ب أ)

اتفق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مع نظرائه في عشر دول أوروبية، تمثل مقاصد سياحية مفضلة لدى الألمان، على فتح الحدود أمام السائحين قبل بداية الصيف.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده ماس، مع نظرائه عبر الفيديو اليوم الاثنين، حيث بحثوا إمكانية رفع الرقابة على الحدود والقواعد الخاصة بالحجر مع ضمان توفير وسائل النظافة الصحية الضرورية في المنتجعات.

وفي أعقاب اللقاء، أعلن ماس رفع التحذيرات من السفر والسارية حتى الرابع عشر من الشهر المقبل، بالنسبة للمسافرين إلى دول داخل الاتحاد الأوروبي وإصدار توصيات فردية لدول بعينها للفت الانتباه إلى المخاطر المختلفة.

وقال ماس: "لا يمكننا الإبقاء بشكل دائم على تحذير من السفر للعالم كله، ونرغب في العودة إلى الوضع الطبيعي تدريجيا".

في الوقت نفسه، أكد ماس أن عطلة الصيف لن تكون كما كانت قبل أزمة كورونا " فلا ينبغي أن نتوهم أن من الممكن أن تكون هناك عودة سريعة للأمور كالمعتاد".

وشارك في المؤتمر وزراء خارجية كل من النمسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وكرواتيا والبرتغال ومالطا وسلوفينيا وقبرص وبلغاريا، وغاب عن اللقاء وزيرا خارجية فرنسا وسويسرا.

يشار إلى أنه كان قد تم إغلاق الحدود بين الدول الأوروبية عقب تفشي فيروس كورونا في إطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتقال العدوي.

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