المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لثلاثة أسابيع

الرباط - (د ب أ)

أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، تمديد حالة الطوارئ الصحية و الحجر الصحي في البلاد، لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار وباء كورونا.

وقال العثماني، في حديثه أمام مجموعة محدودة من النواب، إن الوضعية مستقرة لكنها غير مطمئنة بالكامل من حيث معدل التكاثر وظهور بؤر وتسجيل بعض التراخي مما قد يتسبب في حدوث انتكاسة وهذا لا يمكن أن تسمح الحكومة بحدوثه بعد المكاسب التي حققتها حتى الآن.

وأكد أن إجراءات الحجر الصحي جنبت المغرب ما يفوق 300 ألف إصابة بمعدل 6 ألاف إصابة يوميا و ما يزيد عن 15 ألف وفاة.

وعبر رئيس الحكومة عن قلقه من الظهور المقلق للبؤر في العائلات والمصانع حيث سجلت وزارة الصحة 467 بؤرة نصفها عائلية بسبب تجمعات خلال الأفراح والجنائز.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت حالة الطوارئ الصحية وقيدت السفر بين المدن يوم 20 مارس الماضي بعد أيام على غلق الحدود الجوية والبرية والبحرية ثم مددت الإجراءات بتاريخ 20 أبريل ليكون التمديد الحالي هو الثالث على التوالي.

كانت وزارة الصحة المغربية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6930 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 192 حالة.