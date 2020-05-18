أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لثلاثة أسابيع

06:42 م الإثنين 18 مايو 2020
المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لثلاثة أسابيع

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني

الرباط - (د ب أ)

أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، تمديد حالة الطوارئ الصحية و الحجر الصحي في البلاد، لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار وباء كورونا.

وقال العثماني، في حديثه أمام مجموعة محدودة من النواب، إن الوضعية مستقرة لكنها غير مطمئنة بالكامل من حيث معدل التكاثر وظهور بؤر وتسجيل بعض التراخي مما قد يتسبب في حدوث انتكاسة وهذا لا يمكن أن تسمح الحكومة بحدوثه بعد المكاسب التي حققتها حتى الآن.

وأكد أن إجراءات الحجر الصحي جنبت المغرب ما يفوق 300 ألف إصابة بمعدل 6 ألاف إصابة يوميا و ما يزيد عن 15 ألف وفاة.

وعبر رئيس الحكومة عن قلقه من الظهور المقلق للبؤر في العائلات والمصانع حيث سجلت وزارة الصحة 467 بؤرة نصفها عائلية بسبب تجمعات خلال الأفراح والجنائز.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت حالة الطوارئ الصحية وقيدت السفر بين المدن يوم 20 مارس الماضي بعد أيام على غلق الحدود الجوية والبرية والبحرية ثم مددت الإجراءات بتاريخ 20 أبريل ليكون التمديد الحالي هو الثالث على التوالي.

كانت وزارة الصحة المغربية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6930 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 192 حالة.

المغرب ئيس الحكومة المغربية الة الطوارئ الصحية لحجر الصحي

الخبر التالى:

شكري يبحث هاتفيًا مع نظيره النرويجي تطورات القضية الفلسطينية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة