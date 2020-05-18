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مسؤول أمريكي: "آبل" امتنعت عن فك تفشير هاتف الشمراني ولدينا معلومات قيمة الآن

06:10 م الإثنين 18 مايو 2020
مسؤول أمريكي: "آبل" امتنعت عن فك تفشير هاتف الشمراني ولدينا معلومات قيمة الآن

السعودي محمد المشراني

وكالات

أكد كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن المتدرب السعودي محمد المشراني، كان لديه تنسيق مع أشخاص خطيرين بتنظيم القاعدة.

من جانبه وصف وليام بار، وزير العدل الأمريكي، حادث الهجوم على قاعدة بنساكولا العسكرية بفلوريدا، في ديسمبر الماضي، بالعمل الإرهابي.

أكد وزير العدل الأمريكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن المتدرب السعودي محمدالشمراني، الذي نفذ الهجوم على قاعدة بنساكولا العسكرية بفلوريدا، العام الماضي، كان لديه اتصالات وتنسيق مع مجموعة من الأشخاص الخطيرين في تنظيم القاعدة حتى قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.

وأشار وزير العدل الأمريكي، إلى أن فك تشفير هاتف الشمراني قدم لنا أدلة قيمة تظهر أن الهجوم خطط له من قبل القاعدة.

وأسفر الحادث عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين، في قاعدة بنساكولا العسكرية، في فلوريدا، وقتل المنفذ محمد الشمراني.

وكانت وزارة العدل طلبت مساعدة شركة آبل، للحصول على البيانات من هاتف الشمراني، إلا أنها امتنعت عن ذلك.

وقال راي، إنهم لم يتلقوا أي مساعدة من شركة آبل في فك تشفير هاتف الجاني.

في نفس الصدد، علق بار، قائلاً: "تم الاحتفاظ بالأدلة الحاسمة من هاتف منفذ العمل الإرهابي، ولم نكن نعرف ما نعرفه الآن ولدنيا معلومات استخبارية قيمة".

محمد المشراني مكتب التحقيقات الفيدرالي وزير العدل الأمريكي هجوم فلوريدا

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