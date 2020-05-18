شركة بريطانية تمد مصر بأكثر من ٤٠ ألف جهاز pcr للكشف عن كورونا

وكالات:

أعلن السفير البريطاني بالقاهرة، جيفري أدامز، أن شركة "بريمير ديزاين إلى تي دي" البريطانية، أمدت مصر بأكثر من ٤٠ ألف من أجهزة اختبارات "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا.

وقال أدامز في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين "شركة برايمر ديزاينز البريطانية تفي بالعقد وتجلب أكثر من 40،000 من اختبارات PCR إلى مصر، لدعم استجابتها لـجائحة ‎فيروس كورونا".

وأصف السفير البريطاني بالقاهرة "تلتزم المملكة المتحدة ومصر بالعمل معًا لمواجهة هذا التحدي العالمي، بما في ذلك الحفاظ على تدفق التجارة الأساسية".

وكان عضو مجلس العموم البريطاني جريج هاندز، أعلن الشهر الماضي أن مصر أرسلت شحنة كبيرة من المعدات والمستلزمات الطبية إلى المملكة المتحدة، بهدف مساعدتها على مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكتب هاندز عبر موقع "تويتر": "هناك أخبار جيدة في ما يخص المعدات الوقائية. عدد من ملابس الأطقم الطبية في طريقها إلى المملكة المتحدة قادمة من مصر، وذلك نتيجة لمحادثات هاتفية بين السفير المصري في لندن، والسفير البريطاني في القاهرة. شكراً مصر".