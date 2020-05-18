وزير العدل الأمريكي: الهجوم على قاعدة بنساكولا "عمل إرهابي"

وكالات

وصف وليام بار، وزير العدل الأمريكي، حادث الهجوم على قاعدة بنساكولا العسكرية بفلوريدا، في ديسمبر الماضي، بالعمل الإرهابي.

أكد وزير العدل الأمريكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن المتدرب السعودي محمدالشمراني، الذي نفذ الهجوم على قاعدة بنساكولا العسكرية بفلوريدا، العام الماضي، كان لديه اتصالات وتنسيق مع مجموعة من الأشخاص الخطيرين في تنظيم القاعدة حتى قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.

وأشار وزير العدل الأمريكي، إلى أن فك تشفير هاتف الشمراني قدم لنا أدلة قيمة تظهر أن الهجوم خطط له من قبل القاعدة.